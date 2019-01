Inps e Inail verso il commissariamento

Venerdì 4 Gennaio 2019, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si va verso il commissariamento per Inps e Inail: secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier dovrebbe essere questa la strada per superare l'empasse della riforma della governance dei due enti.Il Governo quindi, subito dopo il varo del decreto che introdurrà Quota 100 e il Reddito di cittadinanza ma che prevederà anche il ritorno dei consigli di amministrazione per gli enti, dovrebbe nominare i commissari mandando a casa Tito Boeri (che termina i lmandato a febbraio) e Massimo De Felice, che scade invece nel 2020. Ci sarà più tempo quindi per la nomina dei cda e dei presidenti che non è escluso siano gli stessi commissari, come già per l'Inps con Sassi e Mastrapasqua.