Ex candidata alle Europee sommersa da insulti razzisti e sessisti sui social

dell'ex candidata per Europa Verde alle elezioni europee, Fatou Boro Lo

Domenica 23 Giugno 2019, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2019 21:57

«Ho denunciato i leoni da tastiera che mi hanno rivolto pesanti insulti razzisti e sessisti. #norazzismo #nosessismo». Il post su Fb è. Il 19 maggio scorso aveva pubblicato un video per commentare la vicenda della Sea Watch criticando il governo italiano. É stata sommersa da insulti del tipo «Negra torna al tuo Paese», «arrogante la signorina, si desse una calmata», «metti un paio di mutandine rosse così riconosco il balcone dove appendi lo striscione», «che cerchino di sistemare i problemi nella loro giungla».Fatou ha risposto agli attacchi in modo civile cercando di spiegare la sua opinione, ma poi ho desistito e ha deciso di sporgere denuncia. «Ho capito che non avevano argomenti e non potevo far passare la cosa. Ero molto scossa e sconvolta, avevo quasi deciso di mollare tutto, ma se avessi lasciato perdere sarebbe stata una vittoria loro. Mai potevo immaginare una tale volgarità e cattiveria. Razzismo e sessismo nel 2019, sconvolgente».Fatou Boro Lo ha 47 anni, vive in Italia da quasi vent’anni, sposata, tre figlie, lavora come impiegata in un ente dell’artigianato: «Bisogna cominciare a denunciare questi leoni da tastiera, pensano che non essere visti permette loro di dire e di fare quello che gli pare indisturbati».