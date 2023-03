Tattoo di Mario Rui, il super tifoso ha incontrato il suo beniamino

Alla fine, il tifoso che si è tatuato sul braccio destro Mario Rui, terzino del Napoli capolista e prossimo allo scudetto, è riuscito nell’intento di incontrare il suo mito. Ieri, infatti, tramite alcuni conoscenti in comune con il calciatore, il 27enne Antimo Verde si è recato in un parco residenziale sulla fascia costiera del Comune di Giugliano, dove abita il calciatore portoghese, per incontrarlo. E Rui è stato ben felice di riceverlo. A raccontarlo è direttamente Antimo: «Allora, innanzitutto voglio ringraziare il proprietario del parco che mi ha permesso di esaudire questo mio sogno. Abbiamo aspettato Mario per circa tre quarti d'ora, dopodiché, una volta arrivato, devo dire che si è messo subito a disposizione. Ho conosciuto una persona umile e perbene, un ragazzo d'oro. È rimasto molto impressionato ed estasiato dal mio tatuaggio. Infatti, ha fatto delle foto al tatuaggio che dopo ha girato anche i suoi familiari. Abbiamo poi fatto delle foto insieme e dopo aver girato dei video-saluti a qualche mio parente, mi ha regalato la sua maglia autografata. Ci siamo infine salutati con una promessa, che però non posso rivelare».

Come il tifoso ha già avuto modo di spiegare a Il Mattino, del tattoo al momento è stata realizzata solo la base. Sarà presto rifinito e arricchito con altri calciatori di questa storica stagione calcistica partenopea. Un marchio indelebile a cui si è aggiunto un ricordo speciale.