Simeone, la Champions League è un sogno: «Quella sensazione...»

Non ha trovato troppo spazio fin qui in stagione, ma per Giovanni Simeone le notti di Champions League hanno sempre un sapore speciale. E l'attaccante argentino del Napoli non ha perso occasione per ricordarlo anche ai tifosi: dai suoi account social, infatti, il Cholito ha caricato una foto del nuovo pallone europeo con il suo tatuaggio dedicato alla competizione e baciato dopo ogni gol in Champions.

«Quella sensazione...VAMOS» le parole di Simeone ai tifosi prima dell'esordio contro il Braga di domani.