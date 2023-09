Sporting Braga-Napoli, Rudi Garcia lancia Kvaratskhelia: «Sono serate per grandi calciatori lui»

Una partita da vincere, per cominciare al meglio in Europa e cancellare anche un po’ gli ultimi due passi falsi in campionato. «Se qualcosa non va in campionato è perché siamo quinti e vogliamo essere più su. Ma siamo solo a quattro partite, a Genova è arrivato un pari in cui abbiamo giocato bene solo nel finale» ha spiegato Rudi Garcia. «Dobbiamo essere più continui, ma il campionato e la Champions sono due cose diverse. C’è un girone da superare, abbiamo solo sei partite e ognuna conto di più di quelle di Serie A, che è più lunga. Abbiamo convinzione, determinazione e fiducia per domani». Con De Laurentiis però l’aria sembra serana: «Ci siamo sentiti come già facevamo in passato. L’ho chiamato domenica, ci siamo sentiti stamattina. Sembrava tranquillo, poi chiedetelo a lui».

Risolto qualsiasi caso con Kvaratskhelia. «È stato rallentato in avvio dagli infortuni, come Mario Rui. Ci ho parlato, lo voglio tranquillo e sereno, non vede l’ora di essere decisivo e tornare a segnare. Il miglior modo per tornare a fare gol è giocare libero e tornare a divertirsi. È un gran calciatore, domani giochiamo la regina delle competizioni e tutti sognano di giocare e andare lontano. Sono serate per grandi calciatori come Khvicha» ha detto Garcia in conferenza «Non sono deluso dalla squadra, ci stiamo ancora conoscendo.

Abbiamo avuto una frenata, non ci aspettavamo la sconfitta con la Lazio perché secondo me contro la Lazio nel primo tempo abbiamo giocato il miglior calcio in stagione».

Che formazione aspettarsi in campo? «Chi giocherà domani dall’inizio è importante, ma come si è già visto dalle partite giocate i risultati si fanno anche con chi entra a gara in corso» ha ricordato l’allenatore francese ai presenti «Natan? È sempre più vicino alla migliore condizioni, ha superato tutti i problemi, ma lo voglio mettere nelle migliori condizioni per andare in campo. Noi veniamo qui per vincere con ambizione e fiducia. È una trasferta contro un Braga che ha qualità. Qualche calciatore lo conosco bene, sono passati in Francia, hanno giocatori di qualità e livello. Vogliamo iniziare bene il girone, dal primo minuto in campo dovremo mostrare la nostra voglia e mettere tutto in campo. Ho già giocato qui con il Marsiglia, ma eravamo in europa League ed è cambiato tutto. È uno stadio particolare, torno qui con piacere. Il Braga è cresciuto nel frattempo».