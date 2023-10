Mario Rui, l'agente contro Garcia: «Gestione sciagurata, forse non lo conosce»

«La gestione di Mario Rui da parte di Garcia la definisco irrispettosa e sciagurata». Queste le parole di Mario Giuffredi il giorno dopo Napoli-Real Madrid. L'agente del terzino portoghese sbotta: «Irrispettosa perchè parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A, fondamentale per il gioco di Spalletti ed essere trattato così credo sia irrispettoso, devo pensare che Garcia essendo stato in Arabia non conosca Mario Rui come calciatore. La considero anche sciagurata perchè se Mario Rui fa una grande prestazione contro l’Udinese e non gli dai continuità, vuol dire che questo giocatore non lo vuoi recuperare. Se il suo pensiero era questo in estate, Garcia poteva dirci di non volere Mario Rui».

«Magari l’allenatore fa altre scelte volendo un giocatore meno di palleggio, ma avrebbe potuto dire di volere un altro tipo di terzino. Non ho parole. Poi ci sono scelte tattiche in cui non voglio entrare, perché vai a capire cosa ha in mente l’allenatore. Ad un certo punto mi sono ritrovato Raspadori mezz’ala ed Elmas esterno, ma l’allenatore avrà le sue motivazioni nel fare questo tipo di scelte» ha continuato l'agente a Radio Crc. «Il consiglio dei saggi di Garcia? Mario Rui è un giocatore carismatico ed ha la sua importanza nello spogliatoio, non credo che l’allenatore stia gestendo al meglio il suo carisma e la sua personalità all’interno dello spogliatoio.

Mi piacerebbe avere una spiegazione logica da parte di questa gestione. Nella questione Mario Rui non riesco a trovare una logica e mi arrabbio ancora di più se vedo che fa una grande prestazione contro l’Udinese».