Napoli-Torino 1-1, il video di Mario Rui contro Orsato: «Fai sempre il fenomeno»

«Arriva un certo punto e devi fare sempre il fenomeno». Chiare, indistinte, le parole di Mario Rui all'arbitro Orsato non sono fraintendibili. Il video catturato a fine partita del terzino portoghese ha fatto immediatamente il giro del web dopo Napoli-Torino di ieri sera al Maradona, certificando un finale di gara amaro per gli azzurri.

L'1-1 venuto fuori contro la squadra di Juric non soddisfa di certo gli azzurri e i loro tifosi, che speravano in una vittoria per poter continuare la rimonta verso la zona Champions.

Una rimonta che appare via via sempre più complicata.

A fare da contorno anche la direzione dell'arbitro Orsato, criticato duramente a fine partita, offeso ripetutamente anche dai tifosi sugli spalti per la gestione dei minuti finali.

«Gli ho solo chiesto alcune cose. Dispiace che non si è giocato troppo nel secondo tempo» ha spiegato anche Francesco Calzona al termine della gara dopo un breve colloquio con il direttore di gara.