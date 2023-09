Sporting Braga-Napoli, Mario Rui rialza l'ambiente: «Non mi spiego questo pessimismo dopo quattro partite»

L'ultima gara di campionato l'ha giocata da titolare, da domani sera tornerà la sfida a due con Olivera per quella zona di campo. Ma la Champions è terreno naturale di Mario Rui, il “professore” di un Napoli che vuole ritrovare sorrisi e bel gioco in Europa dopo il grande sogno di un anno fa. «Momento difficile? No, parliamo di due partite storte, le abbiamo analizzate quelle con Lazio e Genoa» le parole del portoghese che accompagnava questa sera Rudi Garcia in conferenza «Le squadre quest’anno sono tutte più preparate, si preoccupano tutti di noi e si preparano meglio. Tocca a noi in campo cercare di migliorare la situazione. Mi sembra esagerato tutto questo pessimismo dopo le prime quattro partite». Per lui un ritorno a casa: «Tornare in Portogallo è un piacere. La Nazionale? Non ci penso, penso solo alla squadra per aiutarla e vincere la partita».

Una gara da vincere per poter iniziare al meglio il girone prima di trovare Real Madrid e Union Berlino. Ma a Braga non sarà una passeggiata: «Siamo sempre pronti a fare del nostro meglio, giocare al meglio delle nostre qualità. Volevamo dare continuità alle prime due, non ci siamo riusciti, ma la squadra è uniti e tutti vogliamo vincere domani» ha chiarito Mario Rui alla stampa prima del match «È una notte di Champions, vogliamo dare il meglio. Il gruppo è praticamente lo stesso di un anno fa, non ci sono problemi. Siamo uniti con lo staff, ci troviamo bene, ci dispiace si possa pensare il contrario.

Fisicamente ci sentiamo bene, la squadra sta bene, lo dicono i test che facciamo. Non ci stiamo esprimendo al massimo, è un nostro demerito, siamo noi che scendiamo in campo».