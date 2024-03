Napoli-Torino, parla Meluso: «Zielinski in campo per fare turnover»

«Le partite sono tutte importanti, questa col Torino ha la priorità, poi penseremo al Barcellona» dice Mauro Meluso, direttore sportivo azzurro che parla prima del match del Maradona anche degli azzurri in campo.

«La volontà di Calzona è stata quella di concentrarsi su questa gara, indubbiamente pensi anche alla prossima in base alle scelte che fai. Ci sono tre partite ravvicinate molto importanti, bisogna dosare le forze» ha spiegato.

In campo ci torna anche Zielinski: «Rrahmani ha avuto un problemino, era meglio preservarlo e non rischiare. Zielinski è un calciatore che fa parte della rosa per la Serie A, Calzona ha deciso di farlo giocare con l'idea di schierare Traore contro il Barcellona» ha spiegato Meluso «Osimhen ha speso tanto con la Coppa d'Africa, bisogna un po' gestirlo ma sta bene».