Liliana Segre interrompe a 89 anni gli incontri nelle scuole sulla Shoah. Prosegue la polemica sulla via intitolata ad Almirante

Liliana Segre sospende gli incontri con le scuole e gli studenti. La notizia è stata anticipata dal Ducato, la pubblicazione degli studenti di giornalismo di Urbino. La senatrice, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1944, interromperà gli incontri dal prossimo aprile per limiti di età: ha 89 anni.

Ma questo «non vuol dire che non continuerà a testimoniare la sua esperienza», spiega all'ANSA il figlio della senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz. Luciano Belli Paci ha detto che la senatrice «dopo 30 anni di continui appuntamenti è provata», ma ha in programma un «ultimo, grande incontro» tra qualche mese in provincia di Arezzo.

Imperversa intanto la polemica sulla via intitolata ad Almirante. Che per il Comune di Verona sarebbe un «errore significativo» secondo la rappresentante per l'Italia al Memorial de la Shoah di Parigi Lucia Fontana. Una bufera «inaudita» invece per la figlia di Giorgio Almirante, Giuliana De' Medici, secondo la quale sul passato del padre «Non ci sono più ombre». «Ingenuamente ogni volta continuo a meravigliarmi di queste situazioni che si creano. Eppure, mi sembra ormai una cosa acquisita che Giorgio Almirante sia stato, dal dopoguerra in poi, uno dei parlamentari più attivi in Italia, il cui valore è riconosciuto da tutti», ha spiegato.

