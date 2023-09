Choc del mondo ebraico per le frasi antisemite del presidente tunisino Saied sulla tempesta Daniel

Rabbini, associazioni ebraiche, sinagoghe di mezzo mondo hanno condannato le parole antisemite del presidente tunisino Kais Saied a proposito della tempesta che ha causato danni immani in Libia e il cui nome – Daniel – sarebbe stato scelto dal movimento sionista. Praticamente un complotto. «Non vi chiedete perché sia stato scelto il nome Daniel? E' il movimento sionista che si è infiltrato nelle menti e nel pensiero, e ormai siamo caduti in coma cognitivo». Ne è uscita una bufera mediatica molto accesa che non si placa e continua a sollevare timori e paure per i rigurgiti antisemiti nel mondo arabo.

I nomi delle tempeste e degli uragani sono scelti dalle autorità meteorologiche attraverso un elenco alfabetico che alterna nomi femminili e maschili facili da ricordare.

Daniel è un nome molto comune in tutto il mondo.

L'Anti-Defamation League con sede negli Stati Uniti, un'organizzazione ebraica per i diritti civili, ha «fortemente» criticato le parole di Saied cvisto che «racchiudono alcune delle peggiori teorie del complotto sul controllo ebraico del tempo». L'Unione degli studenti ebrei francesi ha twittato che Saied «ha ribadito commenti antisemiti intollerabili"»

Saied, non è nuovo a letture del genere, visto che aveva anche suggerito che i colloqui sponsorizzati dagli Stati Uniti per la normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni stati arabi erano da collegarsi a diversi «sionisti che si trovano all'estero».