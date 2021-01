Lombardia torna zona arancione, Speranza firma l'ordinanza: regione nella nuova fascia per 15 giorni

Dopo l'autogol del Pirellone che ha portato la Regione in fascia rossa, la Lombardia torna zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio che aveva fatto diventare "rossa" la regione.

Lombardia zona rossa, pasticcio dati: «Dal 12 ottobre migliaia di guariti conteggiati come ancora positivi»

L'ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. La decisione, si legge nell'atto, è stata presa «in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia».







