M5S, ancora un addio, il consigliere regionale Cacciatore lascia: «Il Movimento ha perso la propria natura»

M5S, ancora un addio. Questa volta in Regione Lazio. A salutare i grillini è Marco Cacciatore in pieno contrasto nei mesi scorsi contro la politica di Virginia Raggi sui rifiuti. «Ho deciso di uscire dal Movimento 5 stelle. Molte, troppe le contraddizioni che hanno portato il M5s a perdere la propria natura nel corso degli ultimi anni, a tutti i livelli istituzionali. In particolare, due sono i passaggi che hanno determinato in modo definitivo la mia scelta», ha spiegato Cacciatore.

«Innanzitutto, ho ricevuto un provvedimento di sospensione da parte del M5s, dopo aver presentato un esposto alla Procura di Roma sulla questione discarica a Monte Carnevale (Malagrotta 2). Non si trattava, come mi si è contestato, di un gesto contro la Giunta capitolina, né ostile nei confronti di alcun esponente politico. Piuttosto, era un atto a tutela di un territorio oggetto di vera e propria violenza ambientale negli anni. Inoltre, mi è stato chiesto di ritirare alcuni emendamenti al Piano regionale rifiuti, attualmente in discussione nella commissione che presiedo. Nello specifico quelli riguardanti l'ambito a sè stante di Roma Capitale. Una mia battaglia storica, all'interno del cui territorio garantire autosufficienza di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Una proposta coerente al principio di autosufficienza e prossimità nella gestione rifiuti, così come al programma elettorale M5s Lazio - tema che divide trasversalmente tutti gruppi politici in Consiglio»

Ultimo aggiornamento: 11:24

