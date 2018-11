Falsa laurea alla Bocconi sul cv, l'europarlamentare M5S si autosospende

Mercoledì 7 Novembre 2018, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La laurea alla Bocconi è un clamoroso falso e così l'eurodeputato smascherato è costretto ad autospendersi dal M5S. Marco Valli si era attribuito sul curriculum una laurea mai ottenuta in economia aziendale alla prestigiosa università privata di Milano. Ora il caso è nelle mani dei probiviri del Movimento, ha annunciato lo stesso Valli su Facebook, assumendosi la responsabilità delle false informazioni diffuse sul suo cv e svelate da un'inchiesta del Sole 24 Ore.«In merito alle notizie sul mio curriculum pubblicate sulla stampa, desidero scusarmi prima di tutto con il MoVimento 5 Stelle, coi cittadini, gli attivisti e i miei colleghi al Parlamento europeo per l'errore commesso e me ne assumo le responsabilità. Ho comunicato ai probiviri la mia autosospensione dal MoVimento e attendo le loro decisioni a riguardo», ha scritto l'europarlamentare in un post su Facebook. Valli è tra l'altro membro di due commissioni europarlamentari a carattere economico, la Econ, ovvero la commissione per i problemi economici e monetari, e la Cont, la commissione per il controllo dei bilancio. Il suo curriculum è stato rimosso dal sito del Parlamento europeo dal settembre 2017 e anche dal sito del M5S.