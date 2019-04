Mussolini, dopocena a base di dottrina del fascismo: il ristorante lo caccia

Nelle intenzioni degli organizzatori, che si sono mossi anche in vista delle elezioni europee, un posto a tavola sarebbe stato riservato anche al leader del Veneto Fronte Skinheads. A far prendere la decisione ai titolari il momento in cui nella cittadina del padovano avevano cominciato a girare le locandine pubblicitarie dell'«evento» che prevedeva, tra l'altro, la presentazione del saggio datato 1932, scritto a due mani da Benito Mussolini e Giovanni Gentile, e ristampato di recente. I titolari scoperto l'argomento del libro, chi lo organizzava, la presenza di Caio Giulio Cesare Mussolini e le polemiche in 'piazza' hanno preso la decisione di fare un passo indietro.

Mercoledì 10 Aprile 2019, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA