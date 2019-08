Governo, Fico: «Continuo il mio ruolo». Oggi al via i tavoli di lavoro del Pd

LEGGI ANCHE

Oggi in programma la riunione dei tavoli di lavoro dem per stilare il programma da portare al confronto con i pentastellati. Il nodo premier resta al centro del dibattito. Ieri sera fonti delhanno fatto filtrare la disponibilità a considerare il nome del presidente della Camera. Conte intanto torna a chiudere a: «Non rinnego l'esperienza con la Lega, ma è una stagione politica chiusa che non si potrà più riaprire».