Paolo Damilano candidato per il centrodestra a Torino: «Unità fondamentale per ricostruire»

Paolo Damilano è il candidato sindaco per il centrodestra a Torino. L'ufficialità in una dichiarazione congiunta dei leader del centrodestra al termine del vertice sulle amministrative di ottobre: «Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria».

APPROFONDIMENTI VERSO LE COMUNALI Sindaco Roma, Enrico Michetti candidato del centrodestra in ticket... IL PROFILO Sindaco Roma, chi è Enrico Michetti, il candidato del... POLITICA Sindaco Roma, Tajani: «Il ticket Michetti-Matone è la... POLITICA Slitta la decisione su Milano e Bologna. Salvini:... VIDEO Sindaco Roma, Salvini: «Sarà ticket Michetti e Matone... VIDEO Sindaco Roma, Salvini: «Matone e Michetti ottimi nomi per...

Sindaco Roma, Enrico Michetti canditato del centrodestra in ticket con Matone vice: «Contento ed emozionato»

«L'adesione del centrodestra al progetto civico di Torino Bellissima è un segnale ulteriore che siamo sulla strada giusta. La strada della condivisione di una terapia d'urto per fare ripartire la città e ricostruirla dopo questa guerra. Dovremo lavorare insieme per riportare Torino all'altezza della sua storia e dei talenti della sua straordinaria comunità». Così Paolo Damilano sull'adesione del centrodestra alla sua candidatura a sindaco. «L'unità e la squadra sono fondamentali per la ricostruzione, bisognerà fare in fretta, più siamo meglio possiamo farlo.Da oggi siamo ancor più concentrati per rendere di nuovo Torino bellissima».