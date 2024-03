Dopo una lunga fase di stallo si infiamma la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Baronissi in programma a giugno. Il Pd provinciale, dopo un «confronto serrato e sincero» rompe gli indugi e ufficializza l’appoggio alla candidata sindaca Anna Petta. I dem hanno quindi accolto l’appello lanciato giovedì dai componenti del progetto Uniamoci per Baronissi. «Anna, per più di una consiliatura vice sindaco di Baronissi - si legge in una nota - è una scelta eccellente, in quanto protagonista della vita amministrativa e politica della comunità. È pronta a guidare un’ampia coalizione di centrosinistra con il sostegno di numerose forze politiche, associazioni, movimenti della società civile. Anna unisce alla grande passione civile, competenza ed efficacia operativa».

Da capire, ora, quale sarà la posizione che assumerà quella parte del Pd di Baronissi che nelle scorse settimane aveva proposto la candidatura a sindaco dell’assessore uscente Marco Picarone. Nel frattempo Petta ha incassato il sostegno anche di Azione che, con una nota del segretario provinciale Gigi Casciello, annuncia l’adesione al progetto e la candidatura al consiglio comunale dell’avvocato Pietro Lamberti nella lista Uniamoci per Baronissi. «Le nostre città - dice Casciello - non hanno bisogno di steccati ideologici ma di programmi e competenza per governare con la buona politica le comunità locali. Con questo spirito e certezza, che sempre muove Azione nella sua attività politica, abbiamo deciso di sostenere, da tempo e senza alcun dubbio, la candidatura di Anna Petta a sindaco di Baronissi e lo faremo con la lealtà che ci ha sempre contraddistinto e sta caratterizzando la nostra presenza continua sui territori».

Intanto il clima diventa sempre più caldo, botta e risposta a distanza tra il Pd che annuncia «una spallata alla Meloni e a tutti i suoi scudieri territoriali che preferiscono la bandiera di partito e la poltrona personale al bene delle proprie comunità e dei propri territori» e il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco che replica: «Ci fa davvero sorridere sentire parlare di attaccamento alle poltrone dagli scudieri di De Luca - risponde Siniscalco - quando, pur di rimanere incollati alle stesse, sono stati capaci di mettere insieme, appassionatamente, gli amministratori che negli ultimi 20 anni si sono combattuti duramente».

Poi l’appello agli elettori che, proprio alle «ultime elezioni politiche hanno riposto fiducia nel centro destra ed in Giorgia Meloni: dopo aver cambiato il governo dell’Italia, abbiate il coraggio di cambiare anche quello della nostra città», conclude.