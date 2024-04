Morto Roberto Falcone, malore fatale alla guida: aveva 57 anni. È stato il primo sindaco M5S del Piemonte e si era candidato alle Europee

È stato il primo sindaco grillino del Piemonte. È morto Roberto Falcone e aveva 57 anni. Era stato eletto a Venaria Reale, Comune della città metropolitana di Torino, nel 2015 e fece parecchio scalpore proprio perché era una novità assoluta: un primo cittadino del Movimento 5 stelle, il partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio che si era affacciato al mondo della politica da pochissimo. L'anno successivo il M5S avrebbe vinto anche a Roma e a Torino.

L'ex sindaco Falcone è morto nella tarda serata di giovedì: ha avuto un malore fatale lungo la Direttissima della Mandria. È riuscito a chiamare i soccorsi ma purtroppo è stato inutile perché non ce l'ha fatta.

Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte oggi ha voluto ricordarlo. «Apprendo - scrive su X l'ex premier - con dolore della scomparsa di Roberto Falcone, primo sindaco del Movimento 5 Stelle in Piemonte, nel comune di Venaria. Il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e non solo.

Un pensiero affettuoso alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore».

Apprendo con dolore della scomparsa di Roberto Falcone, primo sindaco del @Mov5Stelle in Piemonte, nel comune di Venaria. Il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e non solo. Un pensiero affettuoso alla sua famiglia e ai suoi cari… pic.twitter.com/HgAbfIlIKa — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 5, 2024

L'attuale sindaco di Venaria, Fabio Giulivi ha deciso di annullare la manifestazione prevista in serata legata al Giro d'Italia in segno di rispetto e di lutto. Roberto Falcone era arrivato a Venaria nel 1996 con la moglie Alessandra e i figli Francesca e Davide. Proprio qui aveva scoperto i meetup dei Cinque stelle e nel 2015 si candidò.

Solo pochi giorni fa aveva deciso di rimettersi in gioco presentato la sua autocandidatura per le elezioni europee.



«Oggi ho perso - scrive Davide De Santis, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle - un amico oltre che un mentore politico. Condivido un ricordo di quelli belli e che ci aveva unito politicamente e personalmente in modo indissolubile: il Bilancio Partecipativo. Mi mancherai Bob. R.I.P».

Anche Valentina Sganga, ex consigliera a Torino lo ricorda: «Oggi fa veramente male ripensare alla gioia di quella sera e, più di tutto, ripensare a lui. Lui, che prima di ogni altro ha realizzato un pezzo dei sogni e delle speranze di un’intera comunità politica nella nostra Regione. Ci ha lasciato la scorsa notte, per un malore improvviso, e ci mancherà, ci mancherà moltissimo».



«In queste ore - commenta Rossana Schillaci, consigliera comunale del Pd - non posso non pensare alle varie battaglie affrontate in consiglio comunale, alle iniziative portate avanti insieme, perché al di là del diverso schieramento politico, abbiamo sempre avuto a cuore il bene della nostra città. Ciao Bob e un abbraccio forte alla tua famiglia».