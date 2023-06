Cgil: «Avanti con la mobilitazione, non escluso lo sciopero»

«L'assemblea generale della Cgil dà mandato alla segreteria confederale di valutarei tempi e i modi per proseguire le mobilitazioni generali, discutendo con Cisl e Uil, e comunque dando piena continuità all'iniziativa e non escludendo lo sciopero». È l'ordine del giorno approvato, in cui si rimarca che la mobilitazione unitaria di maggio «ha indotto il governo a convocare le parti il 30 maggio. Ma il nostro obiettivo non può essere la formale convocazione di tavoli occasionali, privi di carattere negoziale e di mero ascolto e informazione: rivendichiamo una trattativa vera e di merito per ottenere risultati concreti».