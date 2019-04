Siri: «Imparo sulla mia pelle cos'è la politica, Toninelli ha spezzato un rapporto umano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 19 Aprile 2019, 07:35 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da una parte sono allibito, deluso, amareggiato. Dall'altra sono anche fiducioso di poter dimostrare che sono completamente estraneo a questa vicenda. E sono tranquillo perché non ho mai fatto nulla di illegale, nulla di contrario ai miei impegno istituzionali e di cittadino». Parla con un filo di voce Armando Siri al termine di una giornata da incubo. E' in aula, in Parlamento, osservato dai colleghi, ma non rinuncia a rispondere, a dire la sua. Anche se lo fa quasi sussurrando per non disturbare. Lui, il teorico...