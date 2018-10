Toninelli: alcuni piloni dei viadotti di A24 e A25 sono in condizioni allarmanti

Le condizioni di alcuni piloni dei viadotti di A24 e A25 sono in condizioni allarmanti

L'A24 e l'A25, gestite da Strada dei Parchi, collegano Lazio e Abruzzo.

Sta per nascere «il primo Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, Ainop», ha poi annunciato Toninelli. «Uno strumento che consentirà di essere costantemente vigili sulla sicurezza delle nostre infrastrutture ma anche di risollevare il comparto dell'edilizia», ha detto. «Ainop è un 'contenitore' digitale che si basa sul principio degli open data e dell'open Bim, destinato a diventare uno strumento di monitoraggio informatico aggiornato in tempo reale che, incrociando i dati provenienti da chiunque a vario titolo lavori su un'opera pubblica, metterà a fattor comune tutte le informazioni su una infrastruttura così da tenerne sotto controllo lo stato di salute». «Lancerà degli alert nel caso in cui ci sia bisogno di un intervento di manutenzione più o meno urgente su un ponte, una strada, una diga, un edificio pubblico. A quel punto il Mit saprà dove andare a intervenire», ha sottolineato e «vogliamo che l'Archivio diventi operativo da subito, entro il 30 aprile 2019 dovremo avere tutti i dati di cui abbiamo bisogno».

«La mia priorità e quella di tutto il governo a cui stiamo lavorando in questi giorni, anche rispetto alla legge di bilancio, è rilanciare gli investimenti e buone infrastrutture», ha assicurato il ministro. «Stiamo lavorando in modo serio alla grande riforma del Codice degli Appalti che consenta di sbloccare i lavori, gli investimenti e farlo in legalità», ha sottolineato il ministro, aggiungendo poi che il governo «intende rinnovare i bonus fiscali e renderli strutturali».

Martedì 16 Ottobre 2018, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 16:10

». A dirlo è il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo, all'assemblea dell'Ance, spiegando di aver constatato la situazione «». «S