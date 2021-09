L'Italia resta immutata con la sola Sicilia in zona gialla e la Calabria che si salva e resta in bianca. «Al termine della cabina di regia, l'esito e verifica dei dati aggiornati dei cosiddetti 'indicatorì decisionali, confermano la permanenza della Regione Calabria in area bianca». È quanto comunica il ministero della Salute.

