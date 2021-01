Covid, Bassetti: «Minacciato e insultato dai no-vax per il vaccino, la gente non merita di stare su Facebook»

«Ho passato buona parte della mia giornata, dopo essere rientrato dall’ospedale, a cancellare insulti e a bannare profili Facebook falsi. Sono stato insultato, minacciato e deriso da no-vax e gente ignorante che non meriterebbe neanche di stare sulle piattaforme social». Inizia così il post di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, dopo aver messo online una sua foto mentre si fa il vaccino.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Covid nelle Rsa, il paradosso del Nord: il rifiuto dei vaccini dove... IL CASO Claudia Alivernini, alla prima vaccinata minacce choc: «Vediamo... POLITICA Conte: «No vax? Vaccinarsi atto di solidarietà, mettiamo...

Ho passato buona parte della mia giornata, dopo essere rientrato dall’ospedale, a cancellare insulti e a bannare profili... Pubblicato da Prof. Matteo Bassetti- Infettivologo su Domenica 3 gennaio 2021

«Faccio appello a chi gestisce Facebook perché intervenga a tutela della scienza e delle informazioni della medicina che vuole tutelare la salute di tutti. È una vergogna quello che sta succedendo a chi difende i vaccini e i benefici che hanno portato e porteranno. Un paese che non è in grado di difendere e tutelare i propri medici e le posizioni per la scienza dovrebbe farsi molte domande. Chi ci deve tutelare? Se c’è qualcuno con responsabilità che ha interesse nella scienza batta un colpo. Io continuerò nella mia attività di informazione senza recedere di un millimetro. Continuerò a bloccare e a cancellare ogni commento privo di fondamento medico-scientifico. Prevedo sui vaccini tempi molti bui per l’Italia. Buissimi. Povera Italia.

Virus, medico negazionista multato dalla Asl per le sue idee no-vax

Claudia Alivernini minacciata: «Quanto odio per un’iniezione, ma la rifarei mille volte. Ho visto troppe persone morire»

Ultimo aggiornamento: 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA