Il professore Bracale eletto presidente dell'associazione dei professori emeriti

Il professore napoletano Giancarlo Bracale, già ordinario di chirurgia vascolare, direttore della Uoc e della Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare dell’Università Federico II di Napoli, attualmente professore emerito presso la stessa Università, è stato eletto nei giorni scorsi all’unanimità presidente della European Association of Professors Emeriti (Eape) che comprende gli emeriti delle varie facoltà delle Università europee. Il presidente attuale è il professore George Christodoulou di Atene mentre il presidente uscente è il professore Leslie Ebdon di Londra. La società comprende circa 200 membri e organizza un congresso internazionale almeno biennale affrontando argomenti in genere multidisciplinari di largo respiro come: l’invecchiamento sano e attivo, la tutela delle fasce deboli, i cambiamenti climatici, la tutela dell’ambiente, il confronto delle organizzazioni sanitarie dei vari Paesi europei, il risparmio energetico, attualità e prospettive della AI, la prevenzione delle grandi patologie cardiovascolari e tumorali. Inoltre, è in atto un confronto tra i vari Paesi circa i requisiti, il ruolo, lo scambio intergenerazionale, l’inserimento nella Green Economy dei professori emeriti con l’obiettivo di pervenire alla formulazione di una piattaforma Europea comune. Il professore Bracale è anche un grande sportivo: è presidente dello storico Circolo Canottieri Napoli.

