Canottieri Napoli-Crotone, si decide la vetta alla Scandone

Carisma e personalità. Da capitano della Nazionale italiana condusse al trionfo il Settebello nella 30esima edizione estiva delle Universiadi 2019. Si tuffò in piscina con il Tricolore, rendendo memorabile quel successo ai danni degli Stati Uniti (18-7).

Alberga nella sua memoria quella domenica (14 luglio) di cinque anni fa. E ora Umberto Esposito è pronto a giocarsi una nuova sfida con i colori giallorossi. Canottieri Napoli-Rari Nantes Lucio Auditore (domani pomeriggio ore 16.30) è il big match della 15esima giornata di A2, uno scontro diretto di capitale importanza alla Scandone per decidere le sorti del Girone Sud.

Esattamente un mese fa, nel recupero del quarto turno della regular season (10 febbraio), si impose il Crotone con il punteggio di 5-2. «Sarà sicuramente una partita combattuta. Sappiamo che è una prova importante per il posizionamento finale in classifica, anche se non è decisiva, visti i successivi impegni altrettanto ostici», dice alla vigilia il difensore di Ponticelli, quartiere dal quale provengono il centroboa Biagio Borrelli, l’universale Alessandro Velotto e la campionessa paralimpica Imma Cerasuolo, oro ad Atene 2004.

Ultime dal Molosiglio. «Ci siamo preparati per avere il giusto approccio alla gara e la necessaria determinazione.

Abbiamo lavorato per migliorare la concentrazione, aspetto che ci è mancato nelle partite precedenti», riferisce il pallanuotista classe 1995.

Sabato clorato. «I calabresi hanno delle forti individualità, che dovremo cercare di limitare attraverso il gioco di squadra», avverte Esposito. Appaiate entrambe a 35 punti, le due compagini puntano al salto di categoria. «Abbiamo il potenziale per fare bene, sarà fondamentale mantenere la lucidità per tutta la gara», conclude fiducioso Esposito.