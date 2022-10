Premio della Società europea oncologia al professore Francesco Cognetti

Il professore Francesco Cognetti, primario dell'Istituto Regina Elena di Roma, è stato insignito del Fellow of Esmo (Fesmo) Award.

Il riconoscimento vuole premiare l’impegno di alcuni membri (42 in totale in Europa, tra cui appunto cinque italiani) della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo) che hanno dimostrato, dal momento della sua nascita (1980) ad oggi, un’eccezionale dedizione alle attività di Esmo, contribuendo a rendere Esmo la Società Oncologica più importante in Europa ed una delle società scientifiche più importanti al mondo.