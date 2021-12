Zona rossa scuro per tutta l'Italia del Nord nelle mappe Ecdc. In "rosso chiaro" Puglia, Molise e Sardegna

L'Italia passa tutta in "rosso" e in "rosso scuro" nella mappa aggiornata dell'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) sulla situazione epidemiologica Covid-19 in Europa. Sono rosse Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; tutte le altre regioni del nostro Paese sono in rosso scuro. Nella mappa precedente resistevano in giallo solo tre regioni (Puglia, Molise e Sardegna). L'analisi è basata sulle notifiche di positivi negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e sulla percentuale di positivi sul totale dei test effettuati.

Covid, la mappa contagi Ecdc

Tutta l'Europa è rossa o rossa scuro, le fasce che segnalano la maggior circolazione del Ssars-CoV-2, fatta eccezione per la Romania, quasi tutta in giallo, salvo Bucarest, che è rossa, e la regione meridionale dell'Oltenia, che è verde, l'unica in tutta Europa. La Romania ha vissuto un'ondata molto dura di Covid-19 all'inizio dell'autunno, che ha provocato decine di migliaia di morti e che è stata combattuta con chiusure e restrizioni, dato che i tassi di vaccinazione sono molto bassi. La Commissione Europea ha proposto tempo fa di cambiare i criteri con cui la mappa viene redatta, inserendo i tassi di vaccinazione, ma la raccomandazione non è ancora stata tradotta in pratica.