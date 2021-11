Covid, pillola Merck: la Gran Bretagna è il primo paese ad autorizzare l'antivirale

La Gran Bretagna approva la pillola anti Covid Merck. L'agenzia britannica del farmaco ha fornito la prima autorizzazione alla pillola antivirale per il Covid-19 prodotta dalla Merck. Il farmaco, denominato molnupiravir, è considerato dagli esperti un importante nuovo strumento per combattere la pandemia. La notizia, annunciata dalla casa farmaceutica, è riportata dal Financial Times. Il farmaco, che è ancora al vaglio degli enti regolatori negli Usa e nell'Unione europea, nei test clinici ha dimezzato il rischio di ricovero in ospedale o di decesso per le persone colpite dal Covid in forma lieve o moderata.

BREAKING: Today we announced the first authorization in the world for our investigational #COVID19 #antiviral treatment, from the United Kingdom’s MHRA. Read more about the news: https://t.co/wvP8pG7b7a $MRK pic.twitter.com/1J3nMZnBvt — Merck (@Merck) November 4, 2021

Chi può già assumerla?

Il farmaco è autorizzato per il trattamento di Covid-19 da lieve a moderato, negli adulti positivi a Sars-CoV-2 che presentano almeno un fattore di rischio per lo sviluppo di malattia grave. Molnupiravir resta in revisione presso altri enti regolatori internazionali, fra cui l'americana Fda e l'europea Ema.

Il nome commerciale della pillola dovrebbe essere "Lagevrio". Merck, si legge in una nota, sta lavorando attivamente per presentare domande ad altre agenzie di regolamentazione in tutto il mondo.

L'autorizzazione si basa sui risultati positivi di un'analisi ad interim pianificata dello studio clinico di fase 3 MOVe-OUT, che ha valutato molnupiravir 800 mg due volte al giorno in pazienti adulti non ospedalizzati e non vaccinati con Covid-19 lieve-moderata confermata in laboratorio, insorgenza dei sintomi entro cinque giorni dalla randomizzazione dello studio e almeno un fattore di rischio associato a esiti negativi della malattia (ad esempio, malattie cardiache, diabete).