Covid, Pregliasco: «Temo variante inglese diventi dominante»

Il virolo Fabrizio Pregliasco esprime il suo timore su come la variante inglese possa diventare dominante nei contagi in Italia. Proprio quando, dopo i focolai sviluppatisi nel sud della Francia, gli esperti iniziano a valutare l'ipotesi della presenza di una variante francese in Europa.

Non stupisce il virologo l'ipotesi di una variante francese di Sars-CoV-2, paventata Oltralpe dove all'ospedale di Compiègne vicino a Parigi si è sviluppato un focolaio che secondo gli esperti non è da attribuire alla variante inglese, ma forse a un mutante autoctono comunque più contagioso rispetto al virus originale. «Si susseguiranno altre varianti», avverte il docente dell'università Statale di Milano, sentito dall'Adnkronos Salute. «È necessario implementare il sequenziamento», torna a ribadire lo specialista che più volte ha evidenziato l'urgenza di mappare sistematicamente i genomi virali, per intercettare tempestivamente eventuali mutazioni e frenarne la diffusione.

APPROFONDIMENTI LE INTERVISTE DEL MATTINO Italia zona rossa, Ricciardi: «Lockdown rigido a febbraio, poi... L'EPIDEMIA Ivermectina efficace contro il Covid. Studio britannico: «Tassi... L'EPIDEMIA AstraZeneca, obiettivo approvazione vaccino già...

«Credo che una restrizione dei viaggi non necessari sia utile», aggiunge Pregliasco dopo che ieri la raccomandazione a evitare gli spostamenti non indispensabili è arrivata sia dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sia dai leader Ue. E in merito alla previsione di Marco Cavaleri, responsabile Vaccini dell'Agenzia europea del farmaco Ema, che all'Adnkronos Salute ha definito probabile che la variante inglese di Covid, diffusa ormai in tutto il Regno Unito, possa diventare «presente, se non dominante, anche sul continente europeo», il virologo si sente di confermare la previsione: «Temo proprio di sì», afferma.

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA