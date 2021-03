Varianti Covid, Iss-Inail: «Senza mascherina almeno 2 metri di distanza, ad esempio per mangiare e consumare bevande»

Considerata la circolazione di varianti del virus Covid, per il distanziamento fisico un metro rimane la distanza minima da adottare ma sarebbe opportuno aumentarla «fino a due metri, laddove possibile e specie in tutte le situazioni in cui venga rimossa la protezione respiratoria come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo». Lo evidenzia il nuovo documento "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione", realizzato da Inail con Iss, Ministero della Salute e Aifa.

Anche chi è vaccinato contro Sars-CoV-2 dopo un' esposizione ad alto rischio con un caso Covid, «deve adottare le stesse indicazioni preventive valide per una persona non sottoposta a vaccinazione, a prescindere dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione» si legge poi nel documento in tema varianti e vaccinazione. Il vaccinato considerato "contatto stretto" deve osservare dunque, purché sempre asintomatico, 10 giorni di quarantena dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo al decimo giorno o 14 giorni dall'ultima esposizione.

Il documento Inail-Iss-Aifa-ministero fornisce inoltre delle indicazioni sul vaccino per chi ha avuto il Covid: le persone con pregressa infezione da SARS-CoV-2 confermata da test molecolare, indipendentemente se con COVID-19 sintomatico o meno, «dovrebbero essere vaccinate». Rileva il documento. «È possibile considerare la somministrazione di un'unica dose purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dall'infezione e entro i 6 mesi dalla stessa». Fanno eccezione le persone con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, che, anche se con pregressa infezione da SARS-CoV-2, «devono essere vaccinate quanto prima e con un ciclo vaccinale di due dosi».

