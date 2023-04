Diminuire gli svantaggi economici delle donne in gravidanza, Intesa Sanpaolo e Save the children insieme per il «Progetto pilota futura»

Trecento piani educativi personalizzati per trecento giovani donne in tre aree disagiate del paese a Mestre, Roma e Napoli per un percorso di professionalizzazione ed emancipazione.

È quanto prevede il «progetto pilota Futura» avviato da Save the Children, forum disuguaglianze e diversità e Yolk Tim, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per contribuire concretamente a rimuovere gli ostacoli che impediscono a ragazze e giovani donne che vivono in condizioni di svantaggio socio-economico di far fiorire talenti e aspirazioni nei percorsi scolastici, in quelli lavorativi e di conciliare, in alcuni casi, il percorso professionale con la maternità.

Il progetto pilota, della durata di due anni, è stato avviato in tre siti di disagio sociale di Napoli, Roma e Venezia, e prevede una presa in carico integrata, in collaborazione con le famiglie, la scuola, i servizi sociali e le associazioni attive sul territorio, di un totale di 300 ragazze e giovani donne (100 per ciascuno dei 3 territori individuati), tra cui 50 giovani madri, tra i 13 e i 24 anni.

Le giovani mamme, inoltre beneficeranno di un sostegno ad «alta intensità» di accompagnamento rispetto ai bisogni concreti collegati all'accesso al mondo del lavoro e alla cura dei figli, che include anche attività laboratoriali per rinforzare il grado di autonomia e percorsi mamma-bambino per favorire una genitorialità positiva.