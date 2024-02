Elementari, cambiano le pagelle: verso il ritorno dei giudizi da insufficiente a ottimo. Tutte le novità

Cambiano le pagelle alle elementari. Dal prossimo anno scolastico alla primaria non ci saranno più i 4 livelli, da «in via di prima acquisizione» ad «avanzato», ma torneranno i giudizi come anticipato da Italia Oggi. In Commissione cultura al Senato è stato depositato l'emendamento del governo, all'As 924 bis, che rivede la valutazione intermedia e finale alla scuola primaria.

Come funziona ora

L'attuale valutazione risultava poco chiara sia per i docenti che per le famiglie.

La revisione

La revisione proposta dal ministro Giuseppe Valditara, riguarda anche la valutazione alle superiori prevedendo «la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti» per tutti gli studenti di licei ed istituti tecnici e professionali. La norma impedisce di fatto alle scuole di non mettere voti al primo quadrimestre.

La sospensione

Si prevede che per la sospensione, fino a un massimo di due giorni, lo studente dovrà essere coinvolto in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Per l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni si prevede invece lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione scolastica. Inoltre il voto inferiore a sei decimi potrà aversi anche a fronte di comportamenti “che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate.