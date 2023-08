Libri gratis per le elementari, ecco dove ritirarli

Libri scolastici per le scuole elementari, a Benevento le famiglie potranno ritirare gratuitamente i testi per l’anno 2023/24 presso le librerie accreditate dal Comune. Lo ricorda in una nota il consigliere comunale delegato all’Istruzione Francesco Farese, evidenziando che «i genitori non dovranno sostenere né anticipare alcuna spesa». I libri potranno essere prenotati sul portale web (dal link https://server6.acmeitalia.it/GCL/Benevento/login.asp ) o direttamente presso le librerie accreditate che sono Damiano Libri, Libreria The Dreamers, Tutto Casa e Scuola, Barbarossa, Gia. Va Book Store».

«La fornitura gratuita - evidenzia ancora Farese - è garantita a tutti gli alunni che frequentano le scuole primarie cittadine statali, indipendentemente dal reddito.

Per gli alunni di medie e superiori residenti a Benevento invece, dopo aver acquistato i libri, i genitori interessati al rimborso dovranno presentare istanza di ammissione al contributo, insieme al modulo Isee ed alle ricevute di pagamento, accedendo alla piattaforma web dal seguente link https://ambitosocialeb1.sicare.it/sicare/benvenuto.php.