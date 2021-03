Infarto, gel iniettabile potrà riparare danni al cuore: lo studio

Un idrogel iniettabile, che si basa su una famiglia di biomateriali sviluppati proprio per la medicina rigenerativa, potrebbe aiutare in futuro a prevenire e riparare i danni al cuore dopo un infarto. È questo il prodotto a cui sta lavorando un team di ricerca europeo dell'Università di Valladolid e dall'Università nazionale d'Irlanda a Galway, che ha visto la partecipazione dell'Università di Milano-Bicocca. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine.

«L'idrogel è stato sviluppato per imitare l'ambiente intorno al cuore a seguito di un infarto e quindi personalizzato per avere la capacità di proteggere e promuovere la rigenerazione del tessuto cardiaco», afferma Abhay Pandit, ricercatore a capo del progetto. Lo studio si è svolto in fase preclinica ed è stata dimostrata la sua efficacia nel rimodellare il tessuto del cuore a seguito di un infarto. L'idrogel iniettato ha portato a una minore fibrosi (la cicatrizzazione del tessuto cardiaco) e a un aumento della generazione di nuovi vasi sanguigni nell'area. I ricercatori sono stati anche in grado di osservare l'aumento della conservazione e della sopravvivenza, nella zona interessata all'iniezione dell'idrogel, dei cardiomiociti, un tipo di cellula che consente al cuore di battere.

