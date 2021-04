Mieloma multiplo, a Pisa una nuova cura con un anticorpo monoclonale

Un anticorpo monoclonale contro il mieloma multiplo. È la nuova cura che viene effettuata a Pisa. Un'arma in più per pazienti che sono tra i più penalizzati nei confronti del Covid. Non solo perché se contagiati, possono avere, in quanto pazienti onco ematologici, un maggior rischio di sviluppare conseguenze più gravi, ma anche perché chi è affetto da mieloma multiplo deve recarsi spesso in ospedale per i trattamenti.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati