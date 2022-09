Dal 6-8 ottobre 2022 si svolgerà a Napoli alla Stazione Marittima il 70° Congresso nazionale di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, presieduto dal professore Francesco D’Andrea direttore del dipartimento di chirurgia plastica ed estetica della Federico II di Napoli.

Oltre 700 i chirurghi plastici ed estetici che interverranno, numerose le sessioni scientifiche previste che affronteranno i più attuali temi della specialità, dalle nuove frontiere della medicina rigenerativa alla chirurgia plastica ricostruttiva più avanzata fino a toccare temi di ricerca e di innovazione che da sempre caratterizzano la specialità, e i progressi ottenuti nella medicina estetica e ricostruttiva grazie alle nuove tecnologie.



«Napoli sarà per tre giorni la capitale della Chirurgia Plastica italiana e vedrà impegnati i maggior esperti della materia in un confronto di esperienze che contibuirà all’arricchimento culturale di giovani e meno giovani. Largo spazio sarà dato anche a tematiche che riguardano l’abuso della professione, argomento purtroppo molto attuale». Il professore Francesco D’Andrea ha più volte sottolineato nel corso di questi ultimi anni l’importanza della giusta informazione, soprattutto per combattere «le promozioni» che arrivano dai Social e le operazioni Low-Cost portando avanti la sua battaglia dell’abusivismo della professione.