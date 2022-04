Omicron, stop all'isolamento per i vaccinati? Pregliasco: «Tracciamento ormai è impossibile»

Il tracciamento «rimarrà un'esigenza di responsabilità» per il virologo Fabrizio Pregliasco, ma diventerà impossibile e ci sarà al limite per i casi più gravi di Omicron. E sull'isolamento fiduciario (che in Inghilterra è già realtà)? «L'Italia ha utilizzato un approccio equilibrato». Mentre sulla quarta dose per il professore è sbagliato considerare il Covid un raffreddore, quindi è importante continuare la vaccinazione per i casi più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati