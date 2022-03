Quarta dose del vaccino, riunita la commissione Aifa: all'esame per i più anziani

Quarta dose del vaccino? E destinata a chi? È riunita la commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa): all'esame, secondo quanto si apprende, è l'opzione della quarta dose vaccinale anti-Covid per la popolazione più anziana.

Omicron 2, Bassetti: «Con mascherine e distanziamenti questa variabile non la conteniamo»

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, c'è il crollo delle terze dosi e adesso Omicron 2... L'ALLARME Omicron 2, i virologi: «Al chiuso indispensabile continuare a... IL CASO Omicron 2, l'Oms: «È diventata la variante...

Omicron 2, i virologi: «Al chiuso indispensabile continuare a indossare le mascherine anti Covid»

Ampliare la platea degli italiani candidabili alla quarta dose di vaccino anti-Covid, puntando sugli anziani «può essere fatto ma con un ragionamento sui costi-benefici. Se prendiamo un 70enne che è in buona forma, non ha malattie croniche gravi, fa sport e non è in sovrappeso, direi di no. Mentre il discorso è diverso per gli over 85 che hanno acciacchi e altre patologie, diciamo sono molto fragili, per loro una quarta dose potrebbe dare benefici». Lo sottolinea all'Adnkronos Salute il geriatra Roberto Bernabei, presidente di “Italia Longeva”.

Ma quanti sono in Italia gli over 85? «Sono 5 milioni - risponde lo specialista - di questi una buona parte sono fragili, quindi candidabili alla quarta dose di vaccino».