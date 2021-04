Riaperture, Pregliasco: inevitabili ma non saranno gratis

Riaprire è inevitabile ma è una mossa che in qualche modo pagheremo. Ne è sicuro Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano secondo cui «non si poteva non riaprire. È una scelta politica non facile, di mediazione tra esigenze diverse, dopo questo terribile anno. Ovviamente ci potrà essere un prezzo da pagare, in termini di salute. Quanto pagheremo dipenderà da noi come comunità, all'attenzione delle misure anti Covid che sapremo avere».

«Non sia un liberi tutti»

Secondo Pregliasco sarà necessaria un'attenzione elevata «negli step di riapertura successivi, fatti i base all'andamento dei dati». «Spero - aggiunge - che ora il percorso sia progressivo, senza quei terribili 'stop and go' che abbiamo già sperimentato e che sarebbe meglio non rivedere. Speriamo in un percorso lineare che sarà necessariamente legato a una grande responsabilità dei cittadini e a una maggiore velocità della campagna vaccinale. Un po' di preoccupazione - ammette - c'è. Ripeto: ci sarà un prezzo da pagare, che dipenderà anche dai singoli e dal non considerarsi 'liberi tutti'».