Svolta nella lotta alle malattie rare. Con una sperimentazione clinica mondiale coordinata dai medici della Reumatologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, è stato scoperto un nuovo farmaco efficace per tre malattie autoinfiammatorie, un gruppo di malattie rare recentemente scoperte e caratterizzate da episodi ricorrenti di febbre e di infiammazione. La sperimentazione ha valutato la sua efficacia. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica "The New England Journal of Medicine". Il farmaco dovrebbe essere presto disponibile anche in Italia.

Giovedì 17 Maggio 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 10:32

