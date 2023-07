The first joint metting - Ipeg & Espes: congresso mondiale di chirurgia pediatrica a Sorrento

È il più grande congresso di Chirurgia Pediatrica mai organizzato in Europa e si svolgerà a Sorrento, a partire da domani Mercoledì 5 fino a Sabato 8 Luglio, presso l’Hotel Hilton. «Ipeg & Espes The First Joint Meeting» è il titolo dell’evento organizzato dal professore Ciro Esposito, direttore della Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, che prevede la partecipazione di 1200 chirurghi pediatri provenienti da tutto il mondo.

«L’evento può essere definito il Congresso Mondiale di Chirurgia Pediatrica, poiché è stato ideato ed organizzato in modalità congiunta dalla Società Americana di Chirurgia Pediatrica (Ipeg) e dalla Società Europea di Chirurgia Endoscopica Pediatrica (Espes) ed è la prima volta che le due società organizzano un congresso insieme», spiega il prof. Esposito.

Il congresso è così articolato: nella giornata di mercoledì sono in programma i corsi pratici precongressuali mentre giovedì, venerdì e sabato saranno presentate oltre 1000 relazioni in contemporanea su 4 diverse sale congressuali. Sono previste, inoltre, tavole rotonde sulle nuove tecnologie: dall’applicazione della fluorescenza in chirurgia pediatrica alle nuove tecniche di robotica pediatrica, con particolari approfondimenti sulla toracoscopia.

Durante l’evento tutti i partecipanti saranno omaggiati del testo «History of Pediatric Mis Surgery and Pediatric Mis Surgeons» realizzato per l’evento dal prof.

Esposito insieme al prof. Steven Rothenberg, Direttore della Chirurgia Pediatrica e del Dipartimento di Pediatria del Rocky Mountain Hospital for Children di Denver. Il testo ripercorre la storia della chirurgia pediatrica attraverso racconti, testimonianze e documentazione fotografica.