Tumore alla prostata, bere latte aumenta il rischio del 60%. Lo studio dagli Usa

Bere latte potrebbe non far bene. Dipende soprattutto dalla quantità. Gli uomini che ne bevono molto possono avere maggiori probabilità di sviluppare tumore alla prostata rispetto agli uomini che non lo fanno, secondo una nuova ricerca pubblicata da Oxford University Press per conto dell'American Society for Nutrition. Lo studio ha mostrato che gli uomini che bevevano circa quasi due tazze di latte al giorno avevano il 27% in più di probabilità di sviluppare il cancro alla prostata rispetto a chi che consuma solo 1 o 2 cucchiaini di latte al giorno. Inoltre, avevano un rischio aumentato di circa il 60% di sviluppare il cancro alla prostata rispetto agli uomini che si erano allontanati del tutto dai latticini.

Tumore alla prostata, perché il latte aumenta il rischio

Il nuovo studio non spiega perché il consumo di latte aumenta il rischio di cancro alla prostata, ma i ricercatori avanzano alcune ipotesi. «Il fattore di crescita simile all'insulina-1 è noto per essere un fattore di rischio per il cancro alla prostata e al seno, e si scopre che il consumo di latticini aumenta il livello di questo ormone», ha affermato l'autore dello studio, il dottor Gary Fraser. È professore di medicina preventiva presso la Loma Linda University School of Medicine e School of Public Health in California. «Il cancro alla prostata ha bisogno di ormoni per crescere e ci sono anche altri ormoni che si trovano nel latte di mucca», ha detto. Fraser e colleghi hanno precedentemente pubblicato risultati simili che collegano i prodotti lattiero-caseari al cancro al seno.

Il nesso causale

«Questo problema ha bisogno di un po' più di chiarezza prima di concludere che esiste un nesso causale, ma potrebbe esserci, e se avessi una brutta storia familiare di cancro alla prostata, sarei propenso a seguire una dieta a base vegetale ora », dice Fraser. Le alternative a base vegetale al latte vaccino includono soia, avena, mandorla, anacardi e altri latti non caseari. Queste fonti di calcio non lattiero-casearie non hanno aumentato il rischio di cancro alla prostata nel nuovo studio. Per lo studio, i ricercatori hanno chiesto a più di 28.700 uomini le loro diete. A una manciata di uomini è stato anche chiesto di ricordare tutti i cibi e le bevande che avevano consumato nelle 24 ore precedenti. Nessuno degli uomini aveva il cancro alla prostata quando è iniziato lo studio, ma 1.254 uomini hanno sviluppato il cancro alla prostata dopo circa otto anni di follow-up. I ricercatori hanno creato un modello statistico per controllare altri fattori che potrebbero influenzare i risultati, inclusa la storia familiare di cancro alla prostata, la razza o l'età.

Il rischio del latte

Il consumo di latte aumenta il rischio di tutti i tipi di cancro alla prostata, compresa la forma più aggressiva. L'aumento del rischio di cancro alla prostata era direttamente legato al latte a basso contenuto di grassi o normale, non allo yogurt o al formaggio, e questo aumento si stabilizzava dopo circa due terzi di una tazza di latte ogni giorno. È questa la conclusione dello studio. Lo studio ha avuto la sua parte di limiti. Chiedere alle persone di ricordare cosa hanno mangiato non è sempre il metodo più affidabile per raccogliere informazioni. "Uno stile di vita occidentale, comprese diete ricche di grassi saturi, comportamento sedentario e obesità, mostra prove convincenti a sostegno di un'associazione con lo sviluppo del cancro alla prostata", ha osservato il Dr. Andrew Laccetti, medico oncologo presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di Montvale, NJ, è d'accordo.