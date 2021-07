Vaccino ai bambini, virologo Pregliasco: «Sì anche per i piccolissimi»

«In questa fase sono assolutamente favorevole al vaccino anti-Covid anche per i bambini piccolissimi». Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, dopo che negli Usa l'agenzia regolatoria del farmaco Fda ha sollecitato le aziende produttrici ad ampliare la platea per gli studi clinici sull'efficacia dei vaccini a mRna nella fascia 5-11 anni. «Può darsi che nel futuro - chiarisce Pregliasco - sulla base dell'andamento epidemiologico, sia necessario nelle eventuali dosi di richiamo eseguire vaccinazioni selettive, come avviene per l'influenza, solo per i fragili o i più a rischio. Ma ora, in questa fase, non vedo male la massima copertura possibile per vivere al meglio e avvicinarci all'immunità di gregge».

Quanto ai costi/benefici per i più piccoli, «a mio avviso la sicurezza c'è - dice il virologo - In questa vaccinazione gli eventi avversi sono irrisori e si è già detto che si tratta si miocarditi lievi autodissolventesi. Siamo a 4 su 100mila di queste miocarditi nei vaccinati, quindi a mio avviso i benefici superano i rischi anche nei bambini».