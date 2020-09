Vaccino Covid, Burioni: «Per la prima volta rese note le procedure, così vedremo se funzionerà»

Passi avanti. Con una mossa senza precedenti, l'azienda Moderna che sta sperimentando un vaccino anti Covid, considerato fra i più promettenti, ha reso pubblico il suo protocollo sperimentale: lo annuncia e commenta il virologo Roberto Burioni sul suo sito Medical Fact, spiegando come funzioneranno le procedure per capire se il vaccino funzionerà.

Lo studio Moderna è «progettato» per riuscire a «vedere» un'efficacia del 60% della vaccinazione nel proteggere da Covid-19. Alla domanda se un vaccino con un'efficacia del 60% possa essere utile risponde: «Sappiate che io in questo momento firmerei con il sangue per avere un vaccino sicuro ed efficace al 60%. Se così fosse, però, ci sarebbero importanti implicazioni sociali e la presenza dei negazionisti sarebbe un problema per tutta la nostra comunità e non solo per la loro salute».



