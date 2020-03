Coronavirus, il rettore agli studenti è virale: «Alla fine ci ubriacheremo tutti e pomiceremo sui prati»

«Ci ubriacheremo tutti e pomiceremo stesi sui prati. Ve lo prometto. E ballerò anche io per la prima volta nella mia vita». Il rettore dell’Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, interrompe una lezione online della professoressa Maria Chiara Locchi ed esorta la popolazione universitaria a tenere duro e promette una grande festa in rettorato alla fine dell’emergenza sanitaria del coronavirus. Un breve discorso in cui è palesemente commosso, fino alle lacrime: «Ci ubriacheremo tutti e pomiceremo stesi sui prati. Ve lo prometto». L’appello video finisce nei social è il rettore si guadagna gli applausi degli studenti e tanti commenti positivi, tra cui «è un signor magnifico rettore, parla con passione al cuore di tutti, solo per questo vale iscriversi all’ateneo di Perugia».

Ultimo aggiornamento: 15:47

