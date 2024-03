All'Università di Napoli Federico II seicento studenti all’UniStemDay per parlare di Scienza

Alla Federico II di Napoli venerdì dalle 9 seicento studenti all’UniStemDay per parlare e rappresentare la Scienza. Nell’aula Ciliberto di Monte Sant’Angelo seminari, proiezioni e interventi, ma i veri protagonisti saranno gli studenti con i loro contributi.

Riparte il super network UniStemDay (http://www.unistem.it/), con una giornata divulgativa che prende spunto dalla ricerca sulle cellule staminali per conversare con i giovani di ricerca scientifica e dell'importanza dell'innovazione, ma anche per coinvolgerli, ispirarli e farli divertire. Il prossimo 22 marzo, 97 atenei e centri di ricerca sparsi per il mondo daranno vita in contemporanea a questa giornata indirizzata a circa 30.000 studenti delle scuole superiori.

Nel programma dell'Università di Napoli Federico II ci saranno brevi seminari tenuti da affermati ricercatori Chiara Zuccato, Geppino Falco, Giovanni Covone, proiezioni di video e interventi su temi sociali e culturali legati al territorio partenopeo.

Ma i veri protagonisti dell'evento saranno i seicento ragazzi delle Scuole campane partecipanti, alcuni dei quali si esibiranno sul palco in «live sketch», prendendo spunto dalla ricerca scientifica.

Si tratta di un'esperienza immersiva non solo per gli attori, ma anche per tutto il pubblico che viene sempre contagiato dall'entusiasmo e dalla creatività dei ragazzi.





Il cantautore napoletano Marco Capone concluderà la giornata a cui poi seguirà un video realizzato dallo staff UniStem. L'Unistem day della Federico II è organizzato da Marianna Crispino, Carla Perrone Capano e Floriana Volpicelli.

Il programma dell'UnistemDay2024 della Federico II è online.