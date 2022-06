Maturità 2022, Pascoli, Verga e Segre le prime tracce per i temi

Maturità 2022: comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli «La via ferrata» e per l'analisi di un testo argomentativo «La sola colpa di essere nati» di Gherardo Colombo e Liliana Segre: queste due delle tracce appena proposte ai ragazzi che stanno per sostenere la prova scritta di italiano per la maturità.

Una novella di Giovanni Verga «Nedda, Bozzetto siciliano» è una delle sette tracce proposte dal ministero dell'Istruzione ai maturandi. E ancora, viene proposto un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021.

Giovanni Pascoli non faceva parte dei temi della maturità da 20 anni.

Le procedure per la segretezza

La parole chiave per accedere alle tracce è stata pubblicata alle 8.30 sul sito del ministero dell'Istruzione. Poco dopo le prime indiscrezioni rilanciate da Skuola.net. I maturandi sono 539mila studenti mentre il 3,8 % degli alunni non è stato ammesso.

La traccia sull'attualità

La pandemia entra nell'esame di maturità grazie alla tipologia C che viene proposta agli studenti e che riguarda l'attualità. Ai maturandi è stato infatti proposto un testo tratto da Luigi Ferrajoli «Perchè una Costituzione della Terrra?». Lo studente viene invitato a riflettere sul testo e a produrre un elaborato.



- Vera Gheno, Bruno Mastroianni, “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello”, in cui al centro c’è il mondo dei social network.

Oliver Sacks

Una traccia dell'esame di maturità è la comprensione e l'analisi di un testo tratto da Oliver Sacks «Musicofilia». Si chiede anche un ragionamento sul potere che la musica esercita sugli esseri umani.