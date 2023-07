Napoli, alla Federico II tanti gli studenti all'Open Day della facoltà di Scienze Sociali

Erano in tantissimi gli studenti presenti questa mattina all'Open day promosso dal Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Un incontro dedicato alla presentazione dei tre corsi di laurea magistrale del Dipartimento - Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica, Sociologia digitale e Analisi del web, Innovazione Sociale, con l'obiettivo di rispondere concretamente alle domande e ai dubbi degli studenti e indirizzarli verso scelte consapevoli.

Tre percorsi formativi in linea con un mondo del lavoro rappresentato sia da istituzioni che aziende private sempre più interessato ad avvalersi di scienziati sociali e di esperti in grado di analizzare e interpretare i fenomeni sociali in relazione alle dinamiche della comunicazione, dei media dell’innovazione sociale e della trasformazione digitale.

Gli sbocchi professionali sono tantissimi e trasversali e lo dimostra anche l'alta percentuale di laureati che si inserisce nel mondo del lavoro ancora prima di completare il proprio percorso universitario. Si tratta, infatti, di laureati in grado di acquisire le nuove competenze ormai indispensabili per il mondo dell'industria culturale e creativa, della comunicazione e del marketing, dell’innovazione sociale e della trasformazione digitale.

I corsi di laurea magistrale proposti dal Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II preparano gli studenti a misurarsi in settori del mercato del lavoro più in espansione anche sul territorio campano e prevedono, infatti, tirocini presso il mondo produttivo e istituzionale: enti pubblici, aziende profit e no profit, redazioni, consorzi, associazioni. Durante l'open day, i coordinatori hanno approfondito le caratteristiche e gli sbocchi professionali dei corsi. Il prof. Lello Savonardo, coordinatore del corso del dipartimento, ha sottolineato: «Sono ormai circa 10 anni che formiamo esperti di comunicazione e consulenti in grado di leggere e interpretare i mutamenti socio-culturali e le trasformazioni digitali. Figure professionali nell’ambito della comunicazione e del marketing molto ricercate e richieste sia dagli enti pubblici che dalle aziende private».

Il professore Francesco Pirone ha aggiunto: «Abbiamo strutturato un corso che guarda all'innovazione dal punto di vista dei bisogni di quel settore. Creiamo esperti che grazie a conoscenze teoriche, modelli e metodi diventano figure professionali chiave per il mondo produttivo ed in particolare per l'economia sociale». Infine il professore Biagio Aragona ha spiegato alla platea di studenti che: «I sociologi digitali sono sempre più richiesti dalle grandi compagnie che seguono le trasformazioni digitali. I tecnici non bastano più e finalmente questo aspetto è chiaro a tutti. Il nostro è un piano di studi molto personalizzato e che forma i futuri analisti dei processi di trasformazione digitale».

I corsi si avvalgono sia di metodi didattici consolidati che di pratiche di apprendimento innovative: lezioni frontali, laboratori didattici, esercitazioni, project and action work in rapporto con il mondo delle professioni e le realtà produttive più rappresentative. Al termine della mattinata, i coordinatori, tirocinanti ex studenti, laureandi presenti agli stand hanno risposto alle domande di ogni singolo studente, indirizzandoli in modo consapevole nella scelta del loro percorso formativo.