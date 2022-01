Scuola, la giungla delle nuove regole dall'asilo alle superiori: licei a casa solo con 3 positivi e tamponi gratis agli studenti

La scuola è pronta a ripartire. Al netto di contagi e prove di forza delle Regioni infatti, da oggi la stragrande maggioranza degli studenti italiani tornerà in aula. Il tracciamento però sembra essere già fuori controllo, e quindi è inevitabile che bambini, ragazzi e docenti torneranno in classe da “sorvegliati speciali”, pronti a finire in quarantena, tornare in dad o fare un tampone di controllo gratuito ogni volta che sarà necessario. Sì...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati